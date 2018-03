54 wietplanten op de slaapkamer: werkstraf

Publicatie: wo 28 maart 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - 54 wietplanten op de slaapkamer leverden een 29-jarige inwoner van Twijzelerheide woensdag een werkstraf van 60 uur op. De politie was op 22 september vorig jaar bij toeval op de hennepkwekerij gestuit. Twee agenten waren in het appartementencomplex aan de Popels voor een andere zaak. Net op het moment dat de agenten passeerden, deed de verdachte de deur open.

De agenten roken een sterke henneplucht en besloten een kijkje te nemen in het appartement. Behalve de wietplanten op de slaapkamer vond de politie ook hennepresten in een inbouwkast, lege potten en potgrondresten. Dat leek erop te duiden dat de bewoner eerder had geoogst. En daar had de officier van justitie de zogenoemde 'Plukze'-vordering op gebaseerd. De officier ging uit van één eerdere oogst, waarmee de Twijzelerheidster ruim 5000 euro had verdiend.

Dat bedrag moest de man terugbetalen, vond de officier. De rechter zag te weinig bewijs voor een eerdere oogst. De man had verklaard dat hij van zijn vakantiegeld de spullen voor de kwekerij bij een growshop had gekocht. Zijn advocaat had de afschriften nog. De laatste aankoop was in juli, volgens de advocaat kon zijn cliënt in de tijd die restte tot aan de inval van de politie nooit een keer geoogst hebben. De planten die in de slaapkamer stonden waren al redelijk volgroeid. De rechter wees de Plukze-vordering af en nam daarmee ook meteen de ergste pijn voor de verdachte weg.