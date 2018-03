Opsterland: elke partij brengt speerpunten mee

Publicatie: wo 28 maart 2018 09.40 uur

BEETSTERZWAAG - Voor Opsterlands Belang is transparantie één van de belangrijkste voorwaarden om politiek draagvlak te creëren. "Als grootste politieke partij in Opsterland vinden wij het daarom belangrijk om gedurende

het formatieproces zo transparant mogelijk te zijn. Hierdoor wordt het voor de kiezers duidelijk welke overwegingen er worden genomen om bepaalde punten wel in een coalitieakkoord op te nemen en andere punten niet."

Het gehele formatieproces wordt om die reden leesbaar opgeschreven en na afloop van de formatieonderhandelingen gepubliceerd. Alle negen gekozen partijen krijgen de gelegenheid om tijdens het informatieproces drie speerpunten voor te stellen. Op die manier hebben partijen, die niet meeonderhandelen over de formatie, gedurende het formatieproces wél invloed. Achteraf is door iedereen na te gaan hoe de nieuwe coalitie is omgegaan met die punten en waarom die al dan niet zijn opgenomen in het coalitieakkoord.

De informatiefase zal in twee rondes plaatsvinden. De eerste fase start komende donderdag direct na de installatie van de nieuwe raad. Tijdens deze openbare bespreking kunnen de verschillende fracties

reageren op het informatieproces en kunnen suggesties/speerpunten worden aangedragen. Op een later tijdstip vinden er gesprekken plaats met twee vertegenwoordigers per fractie. Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland: "Wij hopen op deze manier een zorgvuldig en transparant proces in gang te kunnen zetten wat zal leiden tot een degelijke en constructieve samenwerking, die goed is voor heel Opsterland."