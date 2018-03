Zeearend kiest voor nest 'zonder webcam'

Publicatie: wo 28 maart 2018 09.23 uur

EARNEWâLD - De zeearend in natuurgebied de Alde Feanen broedt weer. Er werd in februari van dit jaar een webcam geplaatst in het nest waar de zeearend vermoedelijk zou gaan broeden maar de vogel koos uiteindelijk voor een oud nest van een havik in de buurt. De beelden van de webcam blijven gericht op een leeg nest. In het nest bracht het zeearendpaar vorig jaar nog wel een jong groot.

Op de beelden van de webcam was in de afgelopen tijd wel de rivaliteit te zien tussen de zeearenden en de haviken. Ze streden om het oorspronkelijke nest. Er bestaat nog een kleine kans dat de havik nog gebruik gaat maken van het nest waar de webcam opgericht staat.

http://www.itfryskegea.nl/zeearend