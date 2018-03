Afscheid en lintjes bij raad Dantumadiel

Publicatie: wo 28 maart 2018 09.03 uur

DAMWâLD - De huidige gemeenteraad van Dantumadiel nam dinsdagavond afscheid. Tijdens deze afscheidsbijeenkomst werden twee vertrekkende raadsleden Koninklijk onderscheiden. De heer L. de Boer en H. Boskma ontvingen beiden een lintje als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vertrekkende raadsleden kregen een raadspenning van de gemeente Dantumadiel.

Liekele de Boer (72) Damwâld

De heer Liekele de Boer is sinds 1990 – 1996 en vanaf 2010 raadslid in de gemeente Dantumadiel. De heer de Boer is fractievoorzitter van Lagere Lasten Dantumadiel (LLD).

Herre Boskma (60) De Westereen

De heer Herre Boskma is sinds 2006 raadslid voor het CDA van de Dantumadielse raad.

In totaal keren acht raadsleden niet terug in de gemeenteraad van Dantumadiel. Woensdag 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf donderdag 29 maart 2018 bestaat de raad van de gemeente Dantumadiel uit de navolgende fracties: CDA met vijf zetels, ChristenUnie met drie zetels, Gemeentebelangen Dantumadiel met drie zetels, Sociaal Links met drie zetels en het FNP, SGP en VVD elk met één zetel.

De nieuwe gemeenteraad wordt op donderdag 29 maart om 17.00 uur geïnstalleerd.