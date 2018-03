19-jarige is rijbewijs al na twee weken kwijt

Publicatie: ma 26 maart 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Hij had amper twee weken zijn rijbewijs, maar op 12 maart vorig jaar moest een 19-jarige inwoner van Nes (Ameland) het roze pasje alweer inleveren. Hij is het nog steeds kwijt, zei hij maandag tegen rechter Marijke Jansen. En dat allemaal doordat hij bij Joure even verkeerd was gereden en daardoor twee keer een minirotonde had genomen. En dat was een paar surveillerende agenten opgevallen.

Vernauwde pupillen

De Nesser moest blazen, maar daar kwam niks uit. Omdat hij -volgens de agenten- vernauwde pupillen had en er een wietlucht om hem heen hing, moest de verdachte ook een beetje bloed afstaan. Dat werd voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk gestuurd. Daar ontdekte men dat er THC -de werkzame stof in cannabis- in het bloed van de Nesser zat, en wel zoveel dat het de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig kon beïnvloeden.

Geen softdrugs meer

En dus moest de Nesser zijn rijbewijs twee weken nadat hij het had gehaald inleveren bij het CBR. In eerste instantie voor een jaar, tot hij kan bewijzen -door mee te werken aan een aantal onderzoeken die hij zelf moet betalen- dat hij niet afhankelijk is van softdrugs. Tegen de rechter zei hij dat hij daar helemaal mee gekapt is. 'Ik ben allang blij dat ik niemand aangereden heb', aldus de verdachte.

Opluchting

De rechter hield er rekening mee dat de eilander door alle maatregelen van het CBR al zwaar getroffen is. Jansen legde de door de officier van justitie geëiste geldboete -800 euro waarvan 300 voorwaardelijk- helemaal voorwaardelijk op. En dat was duidelijk tot opluchting van de verdachte.