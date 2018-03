Boze Westereender 'trekt' chauffeur uit vrachtauto

Publicatie: ma 26 maart 2018 14.10 uur

LEEUWARDEN - Een boete van 150 euro en nog eens datzelfde bedrag voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Dat was de straf die een 41-jarige inwoner van De Westereen maandag kreeg van politierechter Marijke Jansen, omdat de man op 15 april vorig jaar in zijn woonplaats een vrachtwagenchauffeur had mishandeld. De Westereender had -eigenlijk letterljk- geprobeerd de chauffeur aan zijn shirt uit zijn cabine te trekken.

Daar was wel iets aan voorafgegaan. De vrachtwagenchauffeur zou een aanrijding hebben veroorzaakt en vervolgens zijn doorgereden. De Westereender pikte dat niet en hij haalde verhaal. Hij zou in eerste instantie aan de chauffeur hebben gevraagd of die uit zijn cabine wilde komen. Toen de man dat niet deed, klom de verdachte bij de auto omhoog en pakte hij de chauffeur bij diens shirt vast.

De chauffeur had verwondingen -striemen- aan de nek opgelopen. Aanvankelijk werd de Westereender ook verweten dat hij de man bij de keel zou hebben gepakt, maar die beschuldiging werd geschrapt omdat iemand anders dat zou hebben gedaan. De verdachte betwijfelde of hij de veroorzaker was van de rode striemen, maar uiteindelijk begreep hij wel dat dat het gevolg kon zijn van het trekken aan het shirt van de chauffeur.

Het was volgens de Westereender allemaal niet gebeurd, als de chauffeur niet was doorgereden. De chauffeur zou bovendien 'gekaanstekerig' in zijn richting hebben gedaan. Toch was de Westereender volgens officier van justitie Lianne Stoltenborg zijn boekje te buiten gegaan. Zij eiste een boete van 300 euro. De rechter legde de helft van dat bedrag voorwaardelijk op, ook omdat zij zich de boosheid van de verdachte enigszins in kon denken. 'Maar u had het niet zo op moeten lossen', stelde Jansen.