Open dag bij roeivereniging De Dragt

Publicatie: zo 25 maart 2018 17.43 uur

DE WILGEN - Roeivereniging de Dragt in De Wilgen hield zaterdag een 'open dag'. De dag werd gehouden tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Ondanks dat de zon niet scheen en er weinig wind stond, was het aangenaam op het water.

Met of zonder roei-ervaring, roeien was er tijdens de dag van alles te doen voor iedereen die het leuk vindt om conditie, gezondheid, natuur en gezelligheid met elkaar te combineren. De leden vertelden over de vereniging, de uitdagende en mooie roeitochten in binnen- en buitenland, de wedstrijden, de instructie en andere activiteiten.

FOTONIEUWS