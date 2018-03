Achtkarspelen: winst voor CDA, Groenlinks en PVV

BUITENPOST - Alleen het CDA, Groenlinks en PVV wisten woensdag met de verkiezingen meer stemmen te halen dan vier jaar geleden. Groenlinks en de PVV deden voor het eerst mee en kunnen beiden rekenen op één zetel. Alle andere bestaande partijen haalden minder stemmen binnen dan in 2014.

Voor de PVV is het de allereerste zetel die in Friesland is behaald. De verwachtingen waren hoog gespannen omdat bij de landelijke verkiezingen veel inwoners van Achtkarspelen op de PVV stemden. Nu blijkt dat bij de raadsverkiezingen toch veel mensen hebben besloten om voor een andere (lokale) partij te stemmen.

Het CDA won één zetel en heeft nu zes zetels in de raad. Vier jaar geleden was de FNP nog de grootste partij en zij moeten het nu doen met vier zetels. de ChristenUnie en GBA komen beiden uit op drie zetels. De VVD haalde niet genoeg stemmen voor een zetel en zal verdwijnen uit de raad.

Het opkomstpercentage was dit jaar: 56,72%

