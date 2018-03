Koopzondag-effect: ELP grootste in Smallingerland

Publicatie: wo 21 maart 2018 23.47 uur

DRACHTEN - De Eerste Lokale Partij in Smallingerland heeft zich meer dan verdubbeld in de voorlopige verkiezingsuitslag. De partij steeg van 3 naar 7 zetels en is hiermee de grootste partij van de gemeente geworden. De partij is een voorstander van de koopzondag en mag de leiding nemen in de vorming van een nieuwe coalitie.

De SP en PvdA (beiden zittend in het college momenteel) verloren elk 2 zetels. CDA en ChristenUnie (ook collegepartij) verloren elk één zetel. Smallingerlands Belang won ook als lokale partij een extra zetel en heeft nu drie zetels in de raad. Ook Groenlinks won een extra zetel en heeft er nu twee. Collegepartij D'66 behield twee zetels, evenals vier jaar geleden.

Verder is opvallend dat de SGP te weinig stemmen kreeg voor een zetel en daarmee zal verdwijnen uit de gemeenteraad.

Het vormen van een college zal opnieuw een uitdaging worden want er zijn vier partijen nodig om een meerderheid te vormen in de raad.