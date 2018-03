T-diel: PvdA verliest, winst voor GroenLinks

Publicatie: wo 21 maart 2018 23.18 uur

BURGUM - Het politieke landschap in de gemeente Tytsjerksteradiel is weinig veranderd na de verkiezingen van 21 maart 2018. De landelijke trend werd enigszins doorgezet door het zetelverlies voor de PvdA en de zetelwinst voor GroenLinks. Alleen de groei voor een lokale partij was er niet omdat er geen lokale partij bestaat in de gemeente.

Nieuwkomer D'66 krijgt ook een zetel, zo blijkt uit de tussentijdse uitslag die even voor 23.00 uur bekendgemaakt werd. De zetel was 'beschikbaar' omdat Gemeentebelangen, de partij van Hessel Bouma, niet meer meedoet aan de verkiezingen.

De opkomst in Tytsjerksteradiel was 60,4%.