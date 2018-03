Auto's in botsing in Warten

Publicatie: wo 21 maart 2018 09.43 uur

WARTEN - Een automobilist is woensdagochtend in Warten in botsing gekomen met een pick-up met aanhanger. Het ongeval gebeurde op de rondweg van Warten op de kruising richting Grou. Wat de oorzaak van de botsing was, is onbekend.

De bestuurders kwamen met de schrik vrij.