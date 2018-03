Verdachte xtc-lab SuwÃ¢ld ontkent maar blijft vast

Verdachte xtc-lab Suwâld ontkent maar blijft vast

Publicatie: di 20 maart 2018 18.53 uur

LEEUWARDEN - De 43-jarige man uit Suwâld in wiens schuur in december 2017 een XTC-laboratorium werd gevonden, blijft voorlopig vast. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden dinsdag tijdens een pro formazitting bepaald. In december werd bij de boerderij van de Suwâldster zowel een kwekerij als een drugslaboratorium aangetroffen.

Raadsman Tjalling van der Goot had verzocht om het bevel voorlopige hechtenis op te heffen dan wel zijn cliënt onder voorwaarden voorlopig in vrijheid te stellen. Volgens de rechtbank zijn er echter voldoende aanwijzingen dat de verdachte betrokken zou kunnen zijn geweest bij het lab. De inhoudelijke behandeling is vastgesteld op 18 mei a.s.



Tjalling van der Goot: "Onze cliënt ontkent elke betrokkenheid bij het lab. Uit onderzoek is gebleken dat hij de schuur heeft verhuurd. Er is een huurcontract opgemaakt. Cliënt beschikte over een ID-bewijs van de huurder. Gebleken is dat kennelijk misbruik is gemaakt van de identiteit van de persoon op wiens naam de schuur is gehuurd. Deze persoon stelt van niets te weten. De feitelijke gebruikers zijn door de politie nog niet opgespoord."



Er zijn volgens Van der Goot geen belastende sporen van cliënt aangetroffen in de schuur. Ook zijn er geen belastende getuigen. Personen die in de nabijheid wonen, hebben verklaard nimmer de indruk te hebben gehad dat in de schuur illegale praktijken plaatsvonden.



De verdediging heeft de afgelopen periode tweemaal hoger beroep ingesteld tegen beslissingen met betrekking tot de voorlopige hechtenis. Beide keren verklaarde het gerechtshof in Leeuwarden het beroep ongegrond.