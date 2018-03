Buslijn 51 rijdt straks sneller langs de dorpen

Publicatie: di 20 maart 2018 17.49 uur

OENTSJERK - De buslijn 51 (Leeuwarden – Oentjerk – Dokkum) wordt per juli 'versneld'. De reiziger bereikt sneller de plaats van bestemming doordat de bus bij een aantal dorpen voortaan aan de rand stopt in plaats van midden in het centrum. Het gaat volgens de provincie Fryslân om een proef vanwege de concessieverlenging van Arriva (2020-2022). Door deze proef met ingang van de nieuwe dienstregeling in juli te starten, is er voldoende tijd om de uitkomsten

een plek te geven in het nieuwe contract voor het busvervoer. Deze gaat in per december 2022.

De provincie hoopt dat door de maatregel het aantal reizigers toeneemt. Doordat mensen gebruik maken van de bus kan deze in stand worden gehouden op het platteland. Dit betekent wel dat inwoners van de dorpen soms verder moeten reizen naar de bushalte die aan de rand van het dorp wordt geplaatst. "Wy realisearje ús dat soks net altyd oerienkomt mei it doarpsbelang. Wêr it kin, komme wy de doarpen dan ek sa folle mooglik yn ‘e mjitte." zo laat gedeputeerde Johannes Kramer weten.

Het versnellen van de busreis levert tijd op, die gebruikt wordt voor extra ritten op drukke lijnen en maatwerkoplossingen voor het platteland. Gevolg: een sterke hoofdstructuur met goede aansluitingen. Zo blijft de bereikbaarheid van het platteland ook op de langere termijn behouden. Aan de rand van de dorpen legt de provincie nieuwe haltes met goede voorzieningen aan. Bestaande haltes worden verbeterd.