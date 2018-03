Jongeren Niawier/Metslawier helpen Roma zigeuners

Publicatie: di 20 maart 2018 15.20 uur

METSLAWIER - Eind april vertrekt een aantal catechisanten van de protestantse gemeente Niawier/Metslawier met zes begeleiders naar Roemenië. Samen met de stichting Phoneo gaan ze de Roma’s in het dorp Reghin helpen hun levensomstandigheden te verbeteren, onder meer door sanitaire voorzieningen aan te leggen. Ook gaan ze activiteiten organiseren voor de kinderen.

Om een en ander te bekostigen hebben de catechisanten verschillende acties georganiseerd. Zo is er vis verkocht, zijn ze met toiletpapier langs de deuren geweest en stonden ze op een kerstmarkt. Op 24 maart is er nog een ludieke 24 uurs actie in de Schakel in Metslawier, die wordt afgesloten met een ontbijt waarvoor mensen zich kunnen inschrijven.

Kanslozen

Het werk van Stichting Phoneo wordt geleid door Ronald en Pauline Wolthuis. Sinds 2001 werken zij als pioniers in de zigeunergemeenschappen in Reghin en de omliggende dorpen.

Ze geven leiding aan een enthousiast internationaal team van zo’n twintig vrijwilligers. Samen realiseren zij een breed hulpaanbod middels verschillende projecten. De Roma zigeuners leven in Roemenië nog altijd in moeilijke omstandigheden. Gebrek aan scholing, werkgelegenheid, sociale problemen en discriminatie houden hen gevangen in een spiraal van armoede en ellende. Kinderen zijn vaak maandenlang op zichzelf aangewezen. Ouderen leven in treurige omstandigheden in vervallen huisjes. Tieners zien geen toekomst en stortten zich veel te jong in ongelukkige relaties. “Dit zijn de mensen naar wie ons hart uitgaat”, zeggen de initiatiefnemers op hun website. “Wij willen hoop brengen aan mensen die in duisternis en wanhoop leven. Opkomen voor de kanslozen. Een veilige haven zijn voor verwaarloosde kinderen. Hoop geven aan ouders die geen uitkomst meer zien.”

Wie de groep wil steunen kan een bedrag doneren: NL09ABNA0812411870 – o.v.v. Catechisanten naar Roemenië. Ter name van M.J. Tjeerdsma.