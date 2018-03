Voor tweede keer auto volledig uitgebrand in Garyp

Publicatie: di 20 maart 2018 09.55 uur

GARYP - Een auto is maandagnacht volledig uitgebrand aan de Inialoane in Garyp. Het is de tweede keer in korte tijd dat op dit adres een auto uitbrandt. De vorige keer was eind januari van dit jaar.

De brand ontstond omstreeks 2.45 uur en de Burgumer brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De auto stond dichtbij een woning en een raam is tijdens de brand gesprongen vanwege de hitte. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie doet onderzoek.

FOTONIEUWS