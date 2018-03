Peperdure Audi eindigt rechtop in de Trekfeart

Publicatie: di 20 maart 2018 09.50 uur

WâLTERSWâLD - Op Trekwei ter hoogte van Wâlterswâld, tussen de afslagen Dokkumerloane en de Kolkensloane is maandagavond rond 21.30 uur een dure Audi op vreemde wijze in de Trekfeart terecht gekomen.

Vermoedelijk door een uitwijkmaneuvre vanwege een ander voertuig, verloor de man de macht over het stuur en kwam de auto rechtop in Trekfeart tot stilstand.

De hulpdiensten werden direct opgeroepen om hulp te verlenen bij het ongeval. Voor aankomst van de hulpdiensten had de bestuurder via het dakraam het voertuig op eigen kracht al weten te verlaten. Vanwege eventule verwondingen werd de man kort door ambulancepersoneel onderzocht, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.

Een bergingsbedrijf is ter plekke gekomen om het voertuig uit de Trekfeart te takelen. De politie heeft ten tijde van het ongeval gezorgd voor de veiligheid bij het ongeval. De bergingsactie was net na middernacht afgerond, toen werd de tijdelijke omleiding van de Trekwei ook weer opgeheven.

FOTONIEUWS