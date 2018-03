Computer en laptop buit bij inbraak bedrijfspand

Publicatie: di 20 maart 2018 09.29 uur

DRACHTEN - Aan de Richterlaan in Drachten is tussen maandagmiddag 16.15 uur en dinsdagochtend 6.45 uur ingebroken in een bedrijfspand. Hierbij is een iMac computer en een laptop buitgemaakt.

Er is aangifte gedaan bij de politie. De politie roept getuigen die wat hebben gezien op om zich te melden.