IJskoude 17e Bonifatiusloop Dokkum

DOKKUM - Zaterdag is in Dokkum onder barre omstandigheden de 17e Bonifatiusloop gehouden. Met een temperatuur rond het vriespunt, een snoeiharde ijskoude wind en een gevoelstemperatuur van 10 graden onder nul, was het voor de lopers een hele opgave om mee te lopen. Toch lieten de meeste lopers zich hier niet door weerhouden gelet op de grote opkomst. De halve marathon werd vanwege de kou afgelast en verruild voor een route van 10 Engelse mijlen (16 kilometer) met een tijdslimiet.

' s Morgens ging de Sionsberg wandeltocht van start. De wandelaars konden kiezen uit een route van 10, 20 of 35 kilometer. De start was in de Bonifatiuskapel in Dokkum en de finish was bij het restaurant van Sionsberg.

Om 12.45 uur was het de beurt aan de kinderen voor de Kidsrun. De kinderen liepen een aantal rondjes rondom de bron van 500, 1.000 of 1.500 meter. Het startschot werd gegevendoor

Daarna was het tijd voor de Bonifatiusloop. Bijzonder was dat er dit jaar 35 lopers uit het Duitse Fulda aan de start verschenen. Hier waren de afstanden 5, 10 of 16 kilometer (10 Engelse mijlen). Om twee uur vertrokken de lopers voor de 16 kilometer. Het startschot werd gegeven door bobsleeër Dennis Veenker uit Damwâld.

Tien minuten later ging de 5 kilometer en de 10 kilometer van start. Bij de 16 kilometer kwam Ilyas Iman uit Fulda (Duitsland) in een tijd van 52.36 als eerste over de streep en bij de vrouwen Ria Lok in een tijd van 1.18.46.

