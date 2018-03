Dokkum: vrouw heeft engeltje op schouder

Publicatie: za 17 maart 2018 16.50 uur

DOKKUM - Een vrouw op leeftijd heeft zaterdagmiddag in Dokkum heel erg veel geluk gehad nadat ze op de Strobosserweg op de verkeerde helft van de weg terecht kwam.

De vrouw die vanuit het centrum kwam, kwam ter hoogte van de Aldi op de verkeerde weghelft terecht. De auto plette een verkeersbord en gelukkig wist de bestuurster de auo weer naar rechts te krijgen.

Als de auto een kleine meter meer naar links was geraakt, dan had de auto in de Strobosser trekfeart gelegen en had de vrouw mede door het ijskoude water het ongeval waarschijnlijk niet overleefd. Bij het ongeval raakte de vrouw niet gewond. De politie heeft haar rijbewijs ter plaatse ingenomen. De auto, die licht beschadigd raakte, is door een bergingsbedrijf afgesleept.

