Baukje uit Noardburgum zingt in The Voice Kids

Publicatie: za 17 maart 2018 11.55 uur

NOARDBURGUM - Baukje de Graaf uit Noardburgum was vrijdagavond te zien in de uitzending van talentenjachtshow 'The Voice Kids'. Ze zong het lied 'In nije dei'.

Met haar optreden scoorde een plek in de volgende ronde. Marco Borsato wordt haar coach.