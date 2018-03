Woningbrand in Kollumerzwaag

17 maart 2018

KOLLUMERZWAAG - Er is zaterdagochtend brand uitgebroken in een woning aan de Pieter Postmastrjitte in Kollumerzwaag. Omdat het aanvankelijk niet duidelijk was of er nog mensen in de woning aanwezig waren, is de brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen. Ook kwam een ambulance langs.

De brandweer was snel ter plaatse en is de bovenwoning binnengegaan. De brand is geblust en de ramen zijn opengezet om de woning te luchten. De bewoner was ten tijde van het uitbreken van de brand niet thuis. Hij was de hond aan het uitlaten. Wat de oorzaak van de brand is, is onbekend.

