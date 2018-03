Brandweerman Oppersma Koninklijk onderscheiden

KOLLUM - In het gemeentehuis van Kollum werd vrijdagavond brandweerman Andries Oppersma (57) uit Kollum benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn 25-jarig jubileum en zijn afscheid van de brandweer Kollum. Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland c.a. heeft de Koninklijke versierselen aan de heer Oppersma uitgereikt. In verband met zijn zijn 25-jarig jubileum en zijn afscheid werd Andries Oppersma en zijn gezin opgehaald door zijn brandweer collega’s en mocht hij zijn laatste ritje maken door Kollum. Ook kreeg hij als dank voor zijn inzet een leuk aandenken van zijn collega’s van de brandweer.

Andries Oppersma krijgt de onderscheiding vanwege zijn werk bij de brandweer.

De heer Oppersma is sinds 1 juli 1992 lid geweest van de vrijwillige brandweer in Kollumerland. Hij beëindigde zijn werkzaamheden op 31 december 2017.

Andries Oppersma heeft altijd klaar gestaan voor de brandweer. Zodra de pieper ging spoedde hij zich naar de kazerne, onderweg om hulp te bieden aan mensen die in nood verkeerden.

Daarnaast was de heer Oppersma zeer betrokken bij de vriendschapsband tussen de Kollumer brandweer en een aantal brandweerkorpsen in Roemenië.

Het oude materieel uit Kollumerland krijgt al sinds jaren een tweede leven bij onder andere de korpsen van Praid en Clusj. Daarnaast verzorgt de brandweer van Kollumerland ook de training voor de Roemeense korpsen om met het nieuwe materieel om te kunnen gaan.

