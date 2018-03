Dokkumer IJsfontein is niet op tijd klaar

Publicatie: vr 16 maart 2018 16.33 uur

DOKKUM - De IJsfontein in Dokkum zal niet op tijd klaar zijn voor de opening van 11fountains. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Het uitkristalliseren van de techniek heeft te veel tijd gevraagd waardoor de fontein niet in werking zal zijn tijdens de startfestiviteiten van 11fountains op 18 mei.

De Dokkumer fontein is uniek in haar soort. Daar waar de andere tien fonteinen water spuiten, vormt die van Dokkum werkende ijslagen. Het op een duurzame manier maken van ijs in de buitenlucht onder uiteenlopende weersomstandigheden is pionierswerk. Het was zelfs even spannend geweest of het überhaupt haalbaar was.

"Wy binne der hast. De testfase is achter de rêch. Wy ha fansels ek tiid nedich foar de bou," zegt gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân. De verwachting is dat de fontein pas aan het einde van 2018 gereed zal zijn. De afgelopen maanden zijn proefmodellen ontwikkeld die inzicht geven in energieverbruik, watertoevoer en ijsbeeld. Lokale en nationale deskundigen op het gebied van koeltechniek, en bedrijven uit de omgeving van Dokkum leverden kennis, materiaal en ruimte.