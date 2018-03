Auto crasht op de A7 bij Beetsterzwaag

Publicatie: vr 16 maart 2018 08.15 uur

BEETSTERZWAAG - Omstreeks 06:47 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor eenzijdig ongeval op de A7.

De bestuurster kreeg een klapband en raakte de macht over het stuur kwijt. De auto schoot van de A7 tussen de bomen door en belande in de sloot. Omstanders hebben de vrouw uit haar auto gehaald en werd overgedragen aan het ambulancepersoneel. De toegesnelde brandweer heeft het voertuig doorzocht, om te kijken over meerdere mensen in het voertuig zaten.

De brandweer trof geen personen meer aan in het voertuig. De bestuurster raakte lichtgewond en is door het ambulancepersoneel thuis gebracht. Rijkswaterstaat heeft tijdens het incident één rijbaan afgesloten voor het verkeer. Dit zorgde voor een forse file. Rijkswaterstaat en Berger Bcf hebben er voor gekozen om het voertuig na de spits te bergen.

