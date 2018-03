Niet-winkelend publiek bezet parkeerplekken Dokkum

Publicatie: vr 16 maart 2018 00.20 uur

DOKKUM - “As ik myn dochter op de bus bracht haw, dan doch ik even in rûntsje. It is hast in ferslaving”, zei Sjoerd de Hoop donderdagavond tijdens de raadscommissie Omkriten in de gemeente Dongeradeel. Hij telt met grote regelmaat de bezetting van de randparkeerplekken in Dokkum, waar tot 11 uur ’s ochtends gratis geparkeerd mag worden. Op parkeerterrein De Helling en Achtzaligheden geldt daarnaast ook tijdelijk een blauwe zone. Hij gaf zijn bevindingen mee aan de commissieleden.

Een van de belangrijkste conclusies van de Hoop? De meeste parkeerplaatsen op parkeerterrein De Helling in Dokkum worden ingenomen door het niet-winkelende publiek. De Hoop telde er 45 tot 60 auto’s van mensen die in het gemeentehuis van Dokkum werken, tegenover 10 tot 15 die op andere locaties in de binnenstad aan het werk waren. Binnenstadbewoners maken ook volop gebruik van; ’s nachts staan er zo’n 160 tot 170 auto’s geparkeerd. Sinds de instellingen van blauwe zones in Dokkum zijn er 41 plaatsen bijgekomen. Die worden goed benut, zei De Hoop in zijn betoog.

De ondernemersvereniging en de Wijkraad Binnenstad Dokkum willen graag meer ervaring opdoen met de blauwe zones en stellen daarom de gemeente voor om deze situatie bij wijze van proef te verlengen tot 1 juli 2018. Daarna stellen ze het college voor om een peiling onder bewoners en ondernemers te houden, gevolgd door een evaluatie met de Wijkraad, OVD en gemeente om tot een gezamenlijke conclusie te komen. De Wijkraad Binnenstad en de OVD hebben beide geconstateerd dat er een verbetering in de bereikbaarheid van de binnenstad optreedt door de instelling van de blauwe zones.