â€˜Ontwikkeling Harddraverspark complex proces'

‘Ontwikkeling Harddraverspark complex proces'

Publicatie: do 15 maart 2018 23.19 uur

DOKKUM - Er wordt al vele jaren over gesproken: de mogelijke verplaatsing van sportverenigingen uit het Harddraverspark naar het Tolhuispark. Ook nu. De gemeente Dongeradeel is met bijna alle partijen uit het Harddraverspark en het Tolhuispark in gesprek geweest over een mogelijke verplaatsing naar het Tolhuispark. Alleen voetbalvereniging Dokkum heeft helemaal geen belangstelling voor gesprekken met de gemeente aan te gaan. Een ding is in ieder geval zeker: het Harddraverspark wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Donderdagavond kwam het onderwerp aan bod tijdens de raadscommissie Omkriten.

Historie

In 2008 werd een eerste visie voor de sportverplaatsing gemaakt. “Derom matte we dizze hite ierdappel ek ris opite”, zei wethouder Albert van der Ploeg destijds. Korfbalvereniging De Granaet verhuisde al wel naar de andere kant van de stad en ook sporthal de Trimmer is inmiddels verplaatst en naast het zwembad gebouwd. Het college van B&W wilde € 2,9 miljoen overhevelen van het budget sportconcentratie naar de financiering van de herinrichting van de Markt. Dat stuitte op veel verzet. De voltallige gemeenteraad besloot op 6 juli 2017 om via twee trajecten, voor het Harddraverspark en het Tolhuispark, de plannen voor beide parken uit te werken en de financiële consequenties door te rekenen. Inmiddels is een complex proces gestart, liet wethouder Esther Hanemaaijer donderdagavond weten.

Met alle gebruikers van het Harddraverspark zijn gesprekken geweest met als doel: een herinrichting van het Harddraverspark. Tijdens die gesprekken zijn verschillende schetsen gemaakt van mogelijk inrichtingen. “Deze schetsen zijn de eerste voorzichtige denkwijzen in een heel complex proces. Dat moet later leiden tot een compleet plan. We voeren nu nog individuele gesprekken met de verschillende partijen. In die fase zitten we nu”, zei Hanemaaijer op kritische vragen van de raad. Buurtbewoners van de Eelaan en omgeving hadden zich verenigd en voorafgaand aan de vergadering ingesproken. Zij vreesden unaniem voor hun privacy wanneer de camping verplaatst wordt. Ze pleitten er daarom voor om een buffer te behouden.

Plan

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om te komen tot een goed onderbouwd en breed gedragen plan voor de herinrichting van zowel het Harddraverspark als het Tolhuispark. Daarbij moet worden bekeken welke investeringen er eventueel nog 2018 kunnen plaatsvinden en welke investeringen in 2019 moeten worden voorgelegd aan het bestuur van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Voor het Tolhuispark wordt door de gemeente en eerste schets gemaakt. Hierin wordt de inpassing van een tenniscomplex en een locatie voor de kaatsvereniging meegenomen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden oor een evenemententerrein. In maart vinden vervolgens vervolggesprekken over het Tolhuispark en Harddraverspark plaats met diverse betrokkenen.



Het doel van al deze stappen is om uiteindelijk te komen tot een samenhangend plan voor het Harddraverspark en Tolhuispark. Een plan waarvoor draagvlak bestaat onder de eigenaren en gebruikers, alsmede waarin zoveel mogelijk rekening is gehouden met de omwonenden. Dit plan zal inclusief een financiële raming uiteindelijk aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. De gemeente Dongeradeel heeft inmiddels een subsidieaanvraag gedaan bij het Waddenfonds om subsidie te kunnen krijgen. Het streven is om voor de zomer van 2018 de uitkomsten aan de gemeenteraad te kunnen presenteren.