Auto's in botsing op WÃ¢ldwei bij Drachten

Auto's in botsing op Wâldwei bij Drachten

Publicatie: do 15 maart 2018 19.33 uur

DRACHTEN - Twee auto's kwamen donderdag aan het begin van de avond met elkaar in botsing op de N31 bij Drachten. De voorste automobilist wilde uitvoegen en de bestuurder daarachter zag dit te laat en botste op de voorste auto.

Een ambulance is uit voorzorg ter plaatse gekomen en al snel was duidelijk dat alle betrokken hooguit met de schrik waren vrijgekomen. Een berger is ter plaatse gekomen om de voertuigen weg te slepen. Ten tijde van de afhandeling van het ongeval was er één rijstrook beschikbaar.