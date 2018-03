Nepcollectanten actief in Drachten

Publicatie: do 15 maart 2018 18.27 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland waarschuwt voor nepcollectanten. Deze zijn vooral actief in de wijk Noord Oost en de collectant zegt dat deze geld inzamelt voor de voedselbank. De voedselbank benadrukt dat de liefdadigheidsinstelling nooit collecteert en ook geen buttons en/of identiteitsbewijzen aan medewerkers geeft, waaruit

zou moeten blijken dat er namens de voedselbank gecollecteerd wordt.

"Het enige is dat we soms in een winkel staan om voedsel in te zamelen." zo laat de voedselbank weten. De gemeente vult aan: "Komt er een collectant aan de deur namens de voedselbank? Geef dan geen geld en laat deze persoon niet binnen. Neem ook contact op met de politie via 0900-8844."