Duitse toeriste (46) trok 'rovend' over Ameland

Publicatie: do 15 maart 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Voor het plegen van een reeks winkeldiefstallen op Ameland is een inwoonster van het Duitse Bremerhaven (46) donderdag door de rechter in Leeuwarden veroordeeld tot een geldboete van 400 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken. De vrouw heeft in juli vorig jaar bij een viertal winkels in Hollum en Nes spullen gestolen. Ze werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van de diefstal van twee jurkjes bij een winkel in Ballum.

De vrouw werd op 17 juli aangehouden, nadat ze bij een winkel in Nes twee poncho's en twee zogeheten hammamdoeken had gestolen. In de bungalow -eigendom van haar oom- waar de Duitse verbleef werden meer goederen aangetroffen, zoals wenskaarten, pluche meeuwen, tekstborden en de twee jurkjes, die door de winkeliers waren herkend als goederen die waren gestolen. De vrouw zei dat haar oom die spullen had gekocht. Dat kon niet kloppen, concludeerde de rechter.

De wenskaarten waren op 17 juli gestolen, de oom was toen al niet meer op het eiland. De Duitse erkende alleen de diefstal van de poncho's en de hammamdoeken. Daar waren dan ook camerabeelden van. De vrouw zou, vanwege gezondheidsproblemen, zich niet hebben herkend in de beelden. Ze zou geheugen- en concentratieproblemen hebben en zou last hebben van epilepsie.

Haar advocate vond dat ze volledig ontoerekeningsvatbaar was, en dus moest worden ontslagen van rechtsvervolging. Volgens officier van justitie Tjerk Buma was de vrouw juist erg berekenend bezig geweest door te bekennen waar ze niet omheen kon. Ze was volgens Buma in Duitsland ook al vier keer veroordeeld voor diefstal. 'Ze is gewoon rovend over het eiland gegaan', stelde de officier.

Buma eiste een celstraf van twee weken plus vier weken voorwaardelijk. Rechter Chris Beuker verwierp het ontoerekeningsvatbaar-verweer van de advocate. De vrouw volgens de rechter voor veel schade en overlast gezorgd voor de Amelander middenstand. Beuker hield, meer dan de officier, wel rekening met de medische toestand van de Duitse, maar hij legde wel een extra lange proeftijd van drie jaar op.