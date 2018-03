Kerk SuwÃ¢ld tweemaal doelwit van koperdieven

Kerk Suwâld tweemaal doelwit van koperdieven

Publicatie: do 15 maart 2018 14.20 uur

SUWâLD - Koperdieven hebben deze maand twee keer toegeslagen bij de kerk aan de Kerkbuurt in Suwâld. Er werden delen van de koperen regenpijpen en van de bliksemafleiding buitgemaakt.

De eerste roof vond plaats in de nacht van 5 op 6 maart. Er werden in deze nacht drie stukken regenpijp van ongeveer een meter lengte weggenomen. Tevens werd ook een deel van de bliksemafleiding losgesneden en buitgemaakt. In de nacht van 8 op 9 maart is er opnieuw een nachtelijke diefstal gepleegd. Opnieuw werden drie stukken regenpijp van een meter lengte losgesneden en meegenomen.

Er is bij de politie aangifte gedaan en de politie heeft de zaak in onderzoek.

