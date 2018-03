DamwÃ¢ldster schiet dorpsgenoot neer: 4 jaar cel

Damwâldster schiet dorpsgenoot neer: 4 jaar cel

Publicatie: do 15 maart 2018 13.46 uur

LEEUWARDEN - De 58-jarige Damwâldster die op 15 september vorig jaar op de parkeerplaats van de Spar supermarkt een 68-jarige dorpsgenoot neerschoot, is donderdag door de rechtbank Leeuwarden veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij ten overstaan van het winkelend publiek het slachtoffer heeft neergeschoten. "Dit soort incidenten versterkt het onveiligheidsgevoel in de samenleving", stelt de rechtbank in het vonnis.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging uit van voorbedachte rade -de Damwâldster zou tijd hebben gehad om erover na te denken waar hij mee bezig was. Het OM eiste zes jaar voor poging tot moord. De rechtbank gaat uit van een poging tot doodslag en kwam uit op een lagere straf. De Damwâldster was op de fiets naar de supermarkt gefietst, nadat hij had vernomen dat het slachtoffer en zijn ex-vriendin daar waren.

Het slachtoffer zou net in de auto stappen, toen de verdachte met een pistool in de hand op hem af kwam. De man schoot in eerste instantie mis. Na een worsteling schoot hij het slachtoffer in de nek. De kogel zit daar nog steeds, het was te risicovol om het projectiel te verwijderen. De man kampt nog steeds met lichamelijke klachten. De verdachte had die dag gedronken, volgens het slachtoffer was hij zo dronken dat hij niet goed meer kon richten. De vrouw die bij het slachtoffer was had een poos bij de verdachte ingewoond. Ze was bij het slachtoffer ingetrokken.

De Damwâldster zou het niet hebben kunnen verkroppen dat de vrouw bij hem weg was gegaan. Vanwege verschillende psychiatrische stoornissen is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Daar hield de rechtbank rekening mee, evenals het feit dat hij zwakbegaafd is. Hij zou eigenlijk begeleid en behandeld moeten worden, maar dat kan volgens de rechtbank ook in gang worden gezet als hij uit de gevangenis komt. De Damwâldster moet aan het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 8200 euro betalen.