Waterfontein na leidingbreuk in Dokkum

Publicatie: do 15 maart 2018 12.26 uur

DOKKUM - Aan de Houtkolk in Dokkum spoot donderdagochtend een grote waterfontein uit de grond. Tijdens graafwerkzaamheden nabij de Maxx werd vermoedelijk de waterleiding geraakt waarna het water metershoog de lucht in spoot.

Vitens laat weten dat in de omgeving enkele huishoudens zonder water zitten. Er wordt gewerkt aan een oplossing en naar verwachting is het probleem in de loop van de middag weer verholpen.