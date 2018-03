Drankrijder wil politie op dwaalspoor zetten

Publicatie: wo 14 maart 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een Hollumer (30) deed in de nacht van 9 december vorig jaar zijn uiterste best om de politie op een dwaalspoor te zetten. De man reed om iets na drieën 's nachts naar huis toen hij een politieauto tegenkwam. Toen de agenten de achtervolging inzetten, raakten ze de Hollumer in eerste instantie kwijt. Ze vonden de man en zijn auto terug op het erf van een kampeerboerderij aan de Zuidergrieweg in Ballum.

De Hollumer zei dat hij niet de bestuurder was, hij wilde niet zeggen wie dan wel degene was geweest die de auto het erf op had gereden. De agenten zagen dat er nogal wat spullen op de passagiersstoel lagen, waardoor het er alle schijn van had dat op die plek in ieder geval niemand had gezeten. De Hollumer moest mee naar het bureau om te blazen. Hij had meer dan drie keer teveel gedronken, hij zei dat hij twaalf glazen bier op had.

Woensdag op de zitting van politierechter Bauke Jansen was de man een stuk toeschietelijker dan bij de politie: hij gaf toe dat hij wel degelijk de auto had bestuurd. Hij was ook al in aanraking gekomen met de gebruikelijke procedure als je met teveel alcohol op achter het stuur hebt gezeten. Het CBR meldde zich en verklaarde het rijbewijs -tijdelijk- ongeldig.

De Hollumer moet een geschiktheidsonderzoek ondergaan, de kosten -zo'n 1000 euro- zijn voor eigen rekening. De rechter hield daar rekening mee, nog ietsje meer dan de officier van justitie had gedaan. De officier eiste een boete van 950 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van acht maanden. De rechter legde een deel van de geëiste geldboete -300 euro- voorwaardelijk op plus de voorwaardelijke ontzegging.