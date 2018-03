Shuttlebus op parkeerterrein van Nij Smellinghe

Publicatie: wo 14 maart 2018 12.29 uur

DRACHTEN - Bezoekers en patiënten aan het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten kunnen vanaf heden gebruik maken van een shuttlebus. Wethouder Roel Haverkort verzorgde woensdag de officiële opening van deze shuttledienst.

Op het ziekenhuisterrein zijn al parkeerplekken dichtbij de ingangen aanwezig voor patiënten en bezoekers die bijvoorbeeld slecht ter been zijn. De shuttleservice is een aanvulling hierop. Iedereen kan zich met het shuttlebusje laten vervoeren, maar de dienst is vooral bedoeld voor patiënten en bezoekers die zelf moeilijk van de parkeerplaats naar de ingang kunnen komen.

Voor het besturen van het shuttlebusje zijn vier chauffeurs aangesteld via de gemeente Smallingerland, vanuit de Participatiewet. De chauffeurs volgen een re-integratietraject en krijgen met deze baan nieuwe werkervaring. Dit geeft ze de kans om weer actief te zijn op de arbeidsmarkt.

De chauffeurs rijden het shuttlebusje rond over de parkeerplaats. Patiënten en bezoekers kunnen instappen als de shuttlebus langsrijdt of bellen met het mobiele nummer 06 824 839 88 om de chauffeur om vervoer te vragen. In eerste instantie is de shuttledienst een proef van zes maanden.