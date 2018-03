300 liter diesel gestolen in Ryptsjerk

Publicatie: wo 14 maart 2018 10.11 uur

RYPTSJERK - Er is afgelopen week voor 300 liter aan dieselolie gestolen uit een rupskraan. De diefstal vond plaats aan de Westerdyk in Ryptsjerk en werd maandag ontdekt. Er is aangifte gedaan bij de politie.

De brandstofroof moet plaatsgevonden hebben tussen vrijdag 9 maart en maandag 12 maart.