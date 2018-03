Kollumer rijdt te hard door Leeuwarden

Publicatie: di 13 maart 2018 22.56 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige automobilist uit Kollum is dinsdag door de politie op de bon geslingerd in Leeuwarden. De man reed rond 7.30 uur met 136 km/u over de Groningerstraatweg in Leeuwarden. Hier geldt een maximumsnelheid van 100 km/u.

De man is staande gehouden en er is door de politie proces-verbaal opgemaakt.