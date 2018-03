Cel geÃ«ist voor gijzeling en gewelddadige diefstal

Cel geëist voor gijzeling en gewelddadige diefstal

Publicatie: di 13 maart 2018 13.15 uur

HURDEGARYP - ASSEN/LEEUWARDEN - Voor het gijzelen van zijn ex-vriendin in Leeuwarden en het met geweld stelen van een auto in Drenthe, moet een 37-jarige Leeuwarder twee jaar de cel in, vindt het Openbaar Ministerie. Acht maanden daarvan zijn voorwaardelijk.

De Fries zat in oktober vorig jaar in een getuigenbeschermingsprogramma van justitie. Hij werd bedreigd door leden van motorclub No Surrender, vertelde hij dinsdag in de rechtszaal in Assen. Justitie had hem ondergebracht in Orvelte.

Op 28 oktober wilde hij zijn vriendin ook ophalen uit Leeuwarden, omdat hij het daar voor haar ook niet veilig vond. Omdat hij alleen een fiets had en geen taxi kon betalen, stal hij in Westerbork een auto, die met draaiende motor bij een garage stond. Een monteur, die hem wilde tegenhouden, belandde op de motorkap en werd meegesleurd. Een eindje verderop viel hij op straat. Op dezelfde dag stal de man benzine in Emmen en kentekenplaten in Hurdegaryp.

Op 3 november werd hij in Leeuwarden opgepakt. Meerdere mensen hadden 112 gebeld, nadat ze in Leeuwarden hadden gezien hoe de man zijn vriendin met geweld dwong in zijn auto te stappen. Het OM ziet dit als vrijheidsberoving. Ook bedreigde hij in zijn woonplaats een kennis met een autokrik.

De uitspraak is op 27 maart.