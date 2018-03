Max de Haan: 'Burgumers wienen ferfelend folkje'

Publicatie: di 13 maart 2018 12.45 uur

BUITENPOST - "Burgumers wienen in ferfelend folkje." Dat zei fractievoorzitter Max de Haan van Gemeentebelangen tijdens een verkiezingsdebat van Achtkarspelen in Buitenpost. De aanleiding hiervoor was de stelling om te gaan fuseren met buurgemeente Tytsjerksteradiel. De Haan memoreerde aan zijn tijd op het Ichtus in Drachten waar hij slechte ervaring had met de Burgumers. "Wy doarden ek net yn Kiehool te kommen..." Hij is dan ook mordicus tegen een fusie.

Opponent Stellinga (PvdA) gaf in het mini-debat aan ook tegen de fusie te zijn. Al was hij het niet eens met de beweegredenen van De Haan. "Ze wonen hier 10 kilometer vandaan. Ze hebben ook twee armen en twee benen.... Je kunt er echt wel mee babbelen...."

Het verkiezingsdebat werd maandag in het gemeentehuis in Buitenpost georganiseerd. De lijsttrekkers betraden de arena op een vrolijke muziek van Van Halen (Jump) en daar maakt dezelfde Max de Haan (GBA) meteen al een foutje door te zeggen dat het muziekje 'The final countdown' was. Ondanks dat, genoot hij er in elk geval zichtbaar van.

Er werden tijdens de avond duo-debatten tussen de lijsttrekkers gehouden en Jouke Spoelstra (CDA) en nieuwkomer Harrie Graansma (PVV) beten de spits af. Daarin kwam meteen het speerpunt van de PVV naar voren. De PVV wil online een referendum invoeren. Spoelstra vond dat het referendum vaak als proteststem wordt gebruikt. Hij vindt dat de inwoners op de raadsleden mogen rekenen dat ze zich goed in de materie verdiepen.

Nieuwkomer Tjitske Veenstra (GroenLinks) en Tjibbe Brinkman (FNP) stonden vervolgens tegenover elkaar. Toevallig of niet, nu werd er een stelling op tafel gelegd over windmolens. Beiden waren het met elkaar eens. Geen grote windmolens en het moet inpasbaar zijn in het landschap. Ook moet de gemeenschap ervan kunnen profiteren. Een stelling over 'taallessen' deed Tjibbe Brinkman enigszins ontbranden. Hij maakt zich zorgen over het Fries en over het basisonderwijs. "Dat myn bern, dy't ik as Friezen hinne stjoer, als heale Hollânners werom krij omdat de juffen en masters alle tiidwurden omdraaie. Krekt as dû!" En daarmee gaf hij debatleider Hielke Jan Ellens een veeg uit de pan.

Vervolgens gingen Sjon Stellinga (PvdA) en Max de Haan (GBA) met elkaar in debat, gevolgd door Freddy Hoekstra (VVD) en Toos van der Vaart (CU). In dat laatste debat kwam de koopzondag naar voren. Daarin gaf Van der Vaart aan dat het bespreekbaar is. Ook het CDA sloot zich hierbij aan. Sjon Stellinga (PvdA) gaf aan dat hij verbaasd was dat de ChristenUnie van mening is veranderd. "De PvdA staat voor zijn handtekening. We hebben vier jaar geleden getekend voor het coalitie-akkoord en op verzoek van de ChristenUnie (en misschien CDA) is de zondagsrust erin gekomen. Wij hebben andere dingen gekregen in dit beleid." Max de Haan vond dat het college zich in de afgelopen jaren heeft laten 'gijzelen' door de ChristenUnie als het gaat om de koopzondag.

Over het algemeen waren er geen grote tegenstellingen te bespeuren tijdens de gehele verkiezingsavond. Het huidige college van B&W bestaat uit CDA, ChristenUnie en PvdA.

Klik hier voor een video van het gehele debat

