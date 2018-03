Benzinelucht: lekkende auto weggesleept

Publicatie: ma 12 maart 2018 20.25 uur

DRACHTEN - Een benzine lekkende auto is maandagavond weggesleept aan de Bolten in Drachten. Omwonenden roken even voor 20.00 uur een sterke benzinelucht en de auto bleek de oorzaak te zijn. De benzine lekte weg uit de auto.

De brandweer van Drachten is ter plaatse gekomen om de situatie te onderzoeken. Er is ter plekke besloten om de auto weg te laten slepen.