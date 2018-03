Inbrekers vloggen en maken selfies bij inbraak

Publicatie: ma 12 maart 2018 15.15 uur

LEEUWARDEN - Twee mannen die eind juli 2016 brutale inbraken pleegden in woningen in Burgum en Jelsum, maakten daar allesbehalve een geheim van. Het tweetal maakte zelfs vlogs en selfies terwijl ze de woningen in Burgum -aan de Van der Ploegstrjitte en de Tussendijken- doorzochten. In de vlogs schepten ze op over de waardevolle spullen en merkkleding die ze in de woningen tegenkwamen.

Chauffeur voor inbrekers

De inbrekers, een destijds 21-jarige inwoner van Almere en een leeftijdgenoot zonder vaste verblijfplaats, zijn op 16 mei vorig jaar veroordeeld tot celstraffen van drie en twee jaar. Ze hadden een hele reeks inbraken gepleegd in Friesland, Drenthe en Groningen. Een 25-jarige vrouw uit Amsterdam werd maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld wegens medeplichtigheid: zij had bij de inbraken in Burgum en Jelsum als chauffeur gefungeerd voor de inbrekers.

Zendmasten

De vrouw woonde indertijd in Leeuwarden en had een relatie met de Almeerder. Ze had bij de politie ontkend dat ze betrokken was geweest bij de inbraken. De politie had de gegevens van de mobiele telefoon van de vrouw opgevraagd. Daaruit bleek dat de telefoon zendmasten in de buurt van de woningen had aangestraald op de tijdstippen dat de inbraken hadden plaatsgevonden.

Ford Focus

Bovendien hadden getuigen bij twee van de drie inbraken een Ford Focus gezien, hetzelfde type auto als de vrouw toentertijd had. De auto -met de vrouw erin- werden door de politie aangetroffen in Bitgummole. Later bleek dat ze ge-appt had met haar vriend. Die had gezegd dat ze de agenten geen toestemming moest geven om de kofferbak te doorzoeken. Bij de inbraken in Burgum werden veel waardevolle spullen buitgemaakt, zoals sieraden, computers, tv's en een kluis.

Enorme brutaliteit

Bij de inbraak in Jelsum werd een geldbedrag van ruim 6000 euro ontvreemd. De woningen in Burgum werden volgens de politierechter 'compleet overhoop gehaald'. De inbrekers waren volgens de rechter 'zonder respect en met enorme brutaliteit' te werk gegaan. Paspoorten en een trouwboekje dat in Burgum was buitgemaakt, werden in een sloot in Jelsum teruggevonden. De chauffeuse van de inbrekers kreeg maandag een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De vrouw was zelf niet bij de zitting aanwezig.