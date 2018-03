Twee Harley-Davidson motoren gaan in vlammen op

Publicatie: ma 12 maart 2018 13.07 uur

SURHUISTERVEEN - Twee Harley-Davidson motoren zijn maandag rond het middaguur in brand gevlogen in een hokje bij een woning aan de Dellen in Surhuisterveen. De brandweer van Surhuisterveen is ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

De bewoner was het bezig geweest met het laden van de accu van één van de twee motoren. Hij had de schuur verlaten en korte tijd later ontdekten voorbijgangers dat er brand was uitgebroken. De brandweer is daarop gelijk gealarmeerd. De motoren liepen flinke schade op maar de brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de garage / woning.

