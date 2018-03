SkÃ»tsje It Swarte Wief viert 10 jarig jubileum

Skûtsje It Swarte Wief viert 10 jarig jubileum

Publicatie: zo 11 maart 2018 21.28 uur

TIJNJE - De bemanning van Skûtsje It Swarte Wief uit Tijnje vierde zaterdag haar 10 jarig bestaan. In een volle feestzaal van Café Overwijk werd de bemanning toegesproken door divers sprekers.

Sicko Heldoorn, voormalig inwoner van Tijnje, tegenwoordig voorzitter van de IFSK prees de enorme inzet en goede structuur van het team.

Ook wethouder Anko Postma van Opsterland en Plaatselijk Belang hadden lovende woorden.

De bemanning heeft dan in haar 10 jarig bestaan al een stevige lijst van successen op haar naam. Hierbij in acht nemend dat geen enkel bemanningslid enige zeilervaring had.

In 2008 begon met met een sobere 12e eindplaats in het klassement, maar al na 4 jaar wist men in 2011 in de Kleine A klasse kampioen te worden. Een prolongatie in 2012 lukt op 1 punt na niet. In 2013 werd men echter opnieuw kampioen, maar nu in de C-klasse.

In 2015 werd een ander groter schip aangeschaft waarmee men nu in de Grote A-klasse vaart. Na 2 jaar achtereen een 2e stek lonkt nu in het jubileumjaar het kampioenschap. Hier wordt dan ook volop op in gezet.

