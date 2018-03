Biddle run: 'Jo moatte der mar nocht oan ha'

Publicatie: zo 11 maart 2018 19.23 uur

Aldus een toeschouwer zondagmorgen bij de 17de editie van de inmiddels traditionele Biddle Run in Kootstertille. De Biddle Run is een uithoudingsproef voor sporters die aan survival doen, een tak van sport die sterk in opkomst is de laatste jaren. Het is een loodzware ‘overlevingstocht’ van een parcours variërend in lengte van 4 tot 11 kilometer. Het is een wedstrijd en dus gaat het erom dat parcours zo snel mogelijk af te leggen. Dat parcours zit vol met wat hier te lande ‘stroffelstiennen en tûkelteammen’ heten, hindernissen die het de deelnemers zo lastig mogelijk maken.

Touwbanen, mariniersnetten, en wat dies meer zij en vooral veel modder en water. Aan modder geen gebrek deze 17de editie, maar wat het weer betreft mochten de deelnemers en de organisatie zeker niet mopperen. Stel dat deze Run een week eerder op het programma had gestaan, met die kou en al dat ijs? Maar uitstellen gebeurt niet gauw, survivallers zijn bikkels in de ware zin van het woord. De meeste buitenstaanders, letterlijk zowel als figuurlijk, moeten er niet aan denken om op een zondag zichzelf totaal uit te putten op zo’n venijnig parcours. Er wordt gestart in groepen, onderverdeeld in leeftijd en gevorderdheid en die zijn dan te herkennen aan de kleur van hun t-shirt. Ook deze keer was Kootstertille omgebouwd tot survivaldorp, want met meer dan 1500(!) deelnemers is dit een van de grootste sportevenementen in Fryslân. En al die mensen komen met de auto en dat betekende dat heel Kootstertille vrijwel volstond. De handigerds onder de toeschouwers kwamen op de fiets, en daarmee konden ze het hele percours bestrijken.

Het was dan ook op de paden en wegen langs de route een drukte van belang. Problemen leverde het niet op, iedereen hield voldoende rekening met elkaar en bovendien waren de paden voor de deenemers afgezet met linten en dranghekken. Opvallend was ook deze keer het aantal jongeren dat meedeed, variërend van schoolkinderen tot ‘jongerein’. Er wordt wel eens getwijfeld aan de fysieke fitheid van deze jongelui, maar wie zondag in Kootstertille was komen kijken, zal daar een heel andere mening over hebben. Als je zag wat die soms nog echt jonge kinderen voor de kiezen kregen, niet te geloven. En met welk doorzettingsvermogen ze al die uitdagingen aangingen, echt iets om bewondering voor te hebben. “Jo moatte der mar nocht oan ha”, aldus die toeschouwer die zijn bewondering niet onder stoelen of banken stak. Want om dit te kunnen doen moet je niet alleen sterk zijn, prima getraind ook, maar je moet ook en vooral moed hebben, moed en doorzettingsvermogen. Aan sommige deelnemers kon je de mate van uitputting van hun gezicht aflezen, maar stoppen, de pijp aan maarten geven, nee dat was wel het allerlaatste wat ze van plan waren. Bewondering ook voor de organisatie, al die vrijwilligers die ontzettend veel vrije tijd hadden opgeofferd om dit allemaal voor elkaar te krijgen.

De Biddle Run is een evenement dat staat als een huis en dat in een betrekkelijk klein dorp als Kootstertille. Waar ze overigens ‘moai grif’ nu alweer bezig zijn met editie 18!

