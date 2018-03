Tytsjerksteradiel is goed leefbaar voor de bij

Publicatie: zo 11 maart 2018 14.00 uur

BURGUM - Vrijdag ondertekende wethouder Ellen Bruins Slot het convenant 'Bijvriendelijk handelen'. De gemeente legt daarmee vast dat zij ervoor zorgt dat bijen in Tytsjerksteradiel goed kunnen leven. De ondertekening was in de Dorpstuin in Hurdegaryp.

De afgelopen jaren zijn de bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. De aangesloten partijen van het convenant zijn ervan overtuigd dat dit onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel en fruitproductie. Daarom werkt de gemeente Tytsjerksteradiel al jaren aan een gezonde leefomgeving voor de bij.

Laatste stap voor Tytsjerksteradiel

Tot 2016 werkte de gemeente nog met chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid op verharde wegen te bestrijden. Daarom kon Tytsjerksteradiel nog niet eerder ondertekenen. In 2016 is er een verbod gekomen op dit bestrijdingsmiddel en daarmee is de laatste belemmering weggenomen. Afgelopen juni dienden GroenLinks, PvdA en ChristenUnie een motie in om alsnog het convenant te ondertekenen. De motie kreeg een meerderheid in de raad.

Wat houdt het convenant in?

Met de ondertekening van het bijenconvenant legt Tytsjerksteradiel vast dat zij: