Materiaal van 'saunabeelden' gevonden in Drachten

Publicatie: za 10 maart 2018 15.48 uur

DRACHTEN - De politie heeft vrijdag belastbaar materiaal in beslaggenomen in een woning in Drachten. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Er ontstond deze week ophef over beelden van een verborgen camera in de Gelderse sauna Beauty en Oase. De verborgen camera en het bijbehorende computersysteem zijn ook door de politie in beslag genomen.

De camera in de sauna zou niet zichtbaar zijn gemaakt voor bezoekers. Meerdere video's verschenen online op een video-website. De camera zou toegankelijk zijn geweest via internet en het was mogelijk om 24 uur per dag in de kleedruimte van de sauna te kijken.