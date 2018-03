Iepenloftspul Burgum speelt in oude melkfabriek

Publicatie: za 10 maart 2018 15.33 uur

BURGUM - Het Iepenloftspul Burgum heeft dit jaar als decor de oude melkfabriek in Burgum gekozen. Na het succes van 'De Dwerskop' in it Hendrik Bulthuis Akwadukt heeft het Iepenloftspul Burgum opnieuw voor een alternatieve locatie gekozen. Bezoekers kunnen parkeren in het nieuwe park van Burgum. Na een korte wandeling onder de nieuwe brug door, komt men op het terrein van de voormalige melkfabriek aan de Burgumerdaam.

Dit jaar wordt het stuk 'Elts foar himsels...' op de planken gebracht. Het is een komedie over onder andere het 'eigen belang' in de lokale politiek. De bestuurders en ambtenaren raken van slag als ze horen dat er een onderzoek wordt ingesteld naar hun handelen. Uiteraard ontstaat er onrust en niets is wat het lijkt.

De regie is in handen van Wouter Daane. De speeldata zijn 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart.

