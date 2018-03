Vrijwilligers aan de voorjaarsschoonmaak in Kollum

Publicatie: za 10 maart 2018 14.18 uur

KOLLUM - Zaterdagmorgen was een Opschoondag in de gemeente Kollumerland. Deze werd georganiseerd door Watersportvereniging Kollum en Vogelwacht Kollum in samenwerking met de gemeente Kollumerland c.a. Alle vrijwilligers verzamelden zich bij het havengebouw van de Watersportvereniging Kollum, waar iedereen welkom werd geheten door wethouder Jelle Boerema onder het genot van een bakje koffie

Nadat de veiligheidshesje en grijpers waren uitgedeeld vertrok iedereen in groepjes om afval op te gaan opruimen. Na afloop werd er onder gezellig samenzijn broodjes en soep genuttigd en iedereen kreeg een presentje mee naar huis.

Het doel van deze dag is om mensen te stimuleren zwerfafval op te ruimen, ook al is dit van een ander. Het geeft een positief gevoel. Als tien procent van de burgers dit regelmatig doet, dan verdwijnt het zwerfafval als sneeuw voor de zon.

