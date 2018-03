393 bekeuring bij controles op A6 en A7

Publicatie: za 10 maart 2018 11.12 uur

DRACHTEN - Afgelopen week hebben we weer gecontroleerd op afleiding in het verkeer. Met name werd gecontroleerd op de A7 tussen de Afsluitdijk en de Duitse grens maar ook de A6, A32 en A28 werden meegenomen.

Van maandag t/m vrijdag werd weer gesurveilleerd met een camper van waaruit overtreders zijn geconstateerd welke door onopvallende eenheden staande werden gehouden. Bij de controles werd samengewerkt met het flexteam van Friesland, het basisteam Politie Sneek e.o. en Politie Oost-Fryslan.

In totaal zijn 393 bestuurders bekeurd.

Maar liefst 294 bestuurders hielden een mobiele telefoon tijdens vast onder het rijden. 74x betrof het de bestuurder van een vrachtauto en dus 220x de bestuurder van een personenauto.

Verder zijn er bestuurders bekeurd voor:

-Onnodig verdrijvingsvlak/puntstuk gebruiken.

-Niet dragen van de gordel.

-Rijden zonder verzekering.

-46x snelheidovertredingen(30+) waarvan 4 maal invordering rijbewijs ivm 50+ overschrijdingen.

-13x onnodig gebruik vluchtstrook.

-4x inhaalverbod voor vrachtwagens negeren.

-6x onnodig links rijden.

-Rechts inhalen.

-Hinderlijk/gevaarlijk rijstrook wisselen.

-Getinte ramen.

-5x gevaar of hinder veroorzaken (artikel 5)

-8x kleven.

-Geen richting aangeven bij rijstrook wisselen.

Verder werd er nog een openstaande boete geind van € 700,- en werd een voertuig buiten gebruik gesteld ivm openstaande boetes.

Het tv-programma Wegmisbruikers maakte opnames welke later dit jaar te zien zullen zijn.