Brand bij pluimveebedrijf in Surhuisterveen

Publicatie: za 10 maart 2018 07.59 uur

SURHUISTERVEEN - Bij een pluimveebedrijf aan de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen is zaterdag rond 7.10 uur brand uitgebroken. De brandweerploegen van Drogeham en Surhuisterveen zijn ter plaatse gekomen.

Op voorhand is opgeschaald naar middelbrand in verband met de aanwezigheid van mogelijk grote aantallen dieren. Vooralsnog woedt de brand niet in in een gebouw waar pluimveee verblijft. Zo laat de brandweer weten.

De brand was ontstaan in een loods met een kachel. Deze loods is afgebrand.

