Auto vliegt over de kop op N381 bij Ureterp

Publicatie: vr 09 maart 2018 22.27 uur

URETERP - Op de N381 bij Ureterp is vrijdagavond rond 20.20 uur een auto over de kop gevlogen. De bestuurder kwam met zijn voertuig in de berm en door een stuurcorrectie sloeg hij met zijn voertuig over de kop.

De bestuurder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Tijdens de afhandeling van het incident is de oprit richting Oosterwolde afgesloten voor het overige verkeer. Berger Bcf heeft het zwaar beschadigde voertuig weggesleept.